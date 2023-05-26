美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天告訴記者，由於提高美國舉債上限的協商仍未達成協議，迫使他們延後訪問台灣的計畫。總統拜登則稱美國不會發生債務違約。

美國聯邦眾議院今天上午進行最後一項表決後，因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休會10天，6月5日才復會，但財政部已警告，政府6月1日可能就沒有足夠資金來支應所有開銷。

路透社報導，蓋拉格（Mike Gallagher）和中國問題特別委員會數名成員原定本週末將訪台。

目前美國眾院由共和黨占多數，眾院領袖與白宮正持續談判調高舉債上限。議員們已被告知，應準備好在接獲通知24小時後返回國會大廈表決相關法案。

法新社報導，儘管國會開始休會，民主黨籍的拜登（Joe Biden）今天仍在白宮表示「不會發生違約」，還說他與共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的協商「富有成效」。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則抨擊共和黨籍眾議員，指控他們製造危機，又冒著違約風險拋棄在華府的工作。（譯者：楊昭彥）1120526