諾格公司曾在官方影片中穿插短暫的NGAD設計概念

最近美國空軍正式向美國軍火商正式發出下一代空中優勢（NGAD）、即俗稱6代戰機的提案邀請函，美軍新一代戰機將進入定案階段。而基於美國戰略對手目標轉向中國，外界不免議論這是一項以壓制殲-20與其同系列戰機為目標的計劃。從過去幾家航空業巨頭多年來發布的概念圖，以及美國國防研究機構的討論，已經大概能描繪出NGAD的基本輪廓，這場下一代空優戰機與中國之間的比劃，美方即將先翻出底牌，勢必再掀起中美空中優勢之爭的熱門話題。

美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）在邀標函中指出，NGAD有人作戰平台是美國空軍未來空中優勢系列平台中極重要的部分，它將在現有F-22的技術上反覆琢磨，並最終取代現役F-22戰機。參與競標的航空公司今年6月就要進入工程樣機研製。換言之，討論多年的6代機即將付諸實現。

肯德爾大致描繪了NGAD的性能要求，包括：更強大的殺傷能力、更優秀的生存力和續航力、比F-35更先進的戰場態勢感知能力、以及可靠的戰場適應性等。已公開的計劃也表明，採購數量與F-22相仿，約200架，另外還要加上1000架的無人僚機（CCA）。每架NGAD搭配2架無人僚機，另外還有600架無人僚機交由300架F-35A搭配使用，這才是整體下一代空中優勢計劃的全部內容。

美國空軍繪製的NGAD想像圖，反映出對6代戰機的許多期望。（圖／美國空軍）

NGAD戰機的建造單價預料將高達數億美元，交付時間訂於2030年，有專家形容它可能是最後一款有人駕駛的戰術戰機。值得注意的是，它將是首次把協同作戰無人僚機概念付諸實現的新一代戰機，至於在高戰場態勢感知能力、低雷達可觀測性、遠端作戰，甚至於反輻射作戰能力等，都是原有作戰概念的延伸與強化，其目標非常明確，就是針對中共殲-20，必須具備明顯的壓制性優勢。

洛馬公司公布的NGAD概念圖極少，圖中是類似其過去開發的YF-23的NGAD想像圖。（圖／洛馬公司）

目前具備設計與生產尖端戰機能力的美國各大航空巨頭，數得出來的大概只有3家，分別是洛克希德．馬丁公司、諾斯羅普．格魯曼公司和波音公司。基於保密原則，各家公司曾審慎地透露過非常有限的部份構想。

洛馬公司在一幅空中加油機的渲染圖中添加了一架外型特別的戰機，被認為可能是其NGAD 的概念圖。（圖／洛馬公司）

首先，設計F-22與F-35的洛馬公司去年10月曾公布一幅LMXT空中加油機的概念圖，搭配了一架未曾見過的無垂直尾翼戰機，有翼身融合設計與菱形的機翼和發動機噴口。另一次公布雷達截面測試圖時也有另一款雙垂尾、無垂直尾翼的機身，但與前一款構型差異極大。因此有分析認為洛馬公司的NGAD可能有2型，分別是針對太平洋作戰的長航程、大載荷戰機，以及適應歐洲地區的短航程戰機。

諾格發布的影片中還角落上擺了2架無人機，其中一架僅露出了尖銳的機頭，另外一架是飛翼形態。(圖／諾格公司）

另一家參與投標的諾格公司近幾十年在戰鬥機設計製造上除了上世紀末的YF-23之外較無建樹，但是在隱形轟炸機上則有B-2幽靈轟炸機及其衍生的最新款B-21突襲者轟炸機。諾格公司曾在官方影片中穿插短暫的NGAD設計概念，同樣也是翼身融合、無垂直尾翼、低雷達可觀測性，與其他常規設計差異較大的是其進氣道位於機翼上方。該公司負責戰機開發的副總裁克里斯．賀南德茲就形容道：「我們的下一代戰機看起來會有點像嬰兒時期的B-2。」此外，諾格發布的影片中還角落上擺了2架無人機，其中一架僅露出了尖銳的機頭，另外一架是飛翼形態，這2架無人機可能是打算用來給NGAD配套無人僚機。

波音公司公布過幾種NGAD的想像圖，曾經出現過鴨翼設計與無垂直尾翼結構，在一些細節上有些頗具創意的想像力。（圖／波音公司）

第3家會參與NGAD競標的是波音公司，它設計生產F-15EX與F/A-18E/F，沒有開發過隱形戰機，但是參與過F-22的機翼、機身與航電製造。波音公司曾公布過幾種NGAD的想像圖，曾經有過鴨翼設計與無垂直尾翼結構，在戰機外型的一些細節上有些頗具創意的想像，不過它仍是參與的3家公司中較弱的一家。

波音公司公布的NGAD其中一款想像圖。（圖／波音公司）

此外，坊間另外還傳出由柯林斯與雷神合作的一款NGAD想像圖，它們推出了一款外觀簡潔的6代機，機翼位置更靠後，發動機噴口為矩形設計，同樣無垂直尾翼，看起來更有科幻色彩。但這個組合對尖端戰機沒有實際的經驗，參與競標的可能性不高。

雷神與柯林斯公布的NGAD想像圖，線條明快，頗具科幻色彩。（圖／柯林斯航太公司）

總之，美軍6代戰機已經進入競標與定案階段，雖然NGAD的任務設定和構架仍可能會有較大調整，但毋庸置疑的是，美國已經在6代戰機研發居於於領先地位，包括中國在內的其他國家都在密切關注中，尤其是被視為戰略競爭對手的中國。中國是否能趕上美國發展的腳步，各界政治與軍事觀察家都睜大眼睛等著看好戲，這些年由殲-20拉近與美國空軍的距離，是否會在美國NGAD進展中再度被拉開，外界也正拭目以待。