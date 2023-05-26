印度發生一起9歲女童搭婚禮禮車時，脖子被卡在車窗窒息身亡的意外，由於當時駕駛正好按下關窗按鈕，沒想到竟釀成死亡意外，而女童父親事後前往警局報案，並對司機提出申訴。

9歲女童頭卡在車窗中司機竟沒發現。（示意圖／Pixabay）

根據印度時報 (The Times of India)報導，這起離奇窒息死亡意外發生在泰倫加納邦(Telangana)，22日當天，9歲女童巴諾斯(Banoth Indraja)就把頭伸出窗外，沒想到司機剛好按下電動鈕關窗，結果竟釀成巴諾斯脖子卡在車窗窒息身亡。

來自蘇里亞佩特(Suryapet)附近村莊的巴諾斯，當天是參加村內所舉行的盛大婚禮，這名女童當時陪同新娘一同搭車，她在車上時因為想看街上熱鬧慶祝活動，便把頭伸出車窗外，沒想到女童因為司機謝卡爾(Shekhar)關窗的動作，導竟和家人天人永隔。

根據報導，事發時由於街上充斥著煙火和慶典音樂聲，導致司機和車上其他乘客都沒注意到巴諾斯的呼救聲，經過好長一段時間，才有人發現巴諾斯的頭被卡住，等到司機放下車窗時，這名女童早就已斷氣。

對於女童意外身亡家屬也相當憤怒，巴諾斯的父親後來前往警局報案，並對司機謝卡爾提出申訴，警方目前已將死者遺體送往政府醫院驗屍，試圖釐清確切死因。

9歲女童頭卡在車窗中司機竟沒發現。（圖／翻攝自推特）

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