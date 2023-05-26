大陸廣東一名6歲女童跟著媽媽來到一間理髮店，沒想到她竟趁著媽媽不注意，拿著剪刀把一名陌生女客人的頭髮剪掉一大截，氣得客人當場報警，經協商，最終家長賠償1萬1500元人民幣（約5萬元台幣）進行和解。

綜合陸媒報導，廣東東莞一名6歲女童跟媽媽一起來到理髮店做頭髮，沒想到她竟趁著媽媽不注意時，拿了把剪刀把一名陌生女客人的頭髮剪掉一大截，理髮店工作人員劉先生表示，由於女童的位置剛好是視覺盲區，女顧客也沒看到，發現時頭髮已經被剪到脖子處了。

隨後女顧客氣炸報警，最後協商女童的母親賠償女客人11500元人民幣（約5萬元台幣），另外理髮店在2年內需以一次1500元人民幣（約6532元台幣）的成本價，為該名顧客接髮8次。

消息曝光後，網友紛紛留言「賠償沒毛病這要長多久才能恢復」、「管不好孩子，就乖乖買單」、「人家做個頭髮碰到這事才真是倒楣，每天看到頭髮都生氣，家長教育太差隨便拿剪刀對著別人」、「人家那麼長頭髮被剪了快的也得長兩年」、「這小孩的手真夠欠的」。

更多 CTWANT 報導