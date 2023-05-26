澳洲雪梨金融詐騙犯Melissa Caddick在2020年誆走了澳幣共3200萬元（約當時的新台幣6.5億元），以用來償還債務和購買奢侈品，72名受害者中還包括她的家人和朋友。離奇的是，同年11月她徹底失蹤，而隔年2月，在距離她住處430公里遠的海灘上，被打撈起她一隻腐爛的腳掌，經驗屍後已確認身分，但根據2023年5月25日的最新消息，仍無法得知究竟是自殺還是他殺。

根據《BBC News》的報導，當時Melissa Caddick的巨額詐騙案引起了整個澳洲的關注。據悉，多年間她以財務顧問的名義騙走多名客戶的投資金，讓她能享受富裕生活，包括私人飛機、高檔汽車及名牌服飾等，而這些受害者幾乎都是她的親戚和好友。在2020年9月，ASIC（澳洲證券投資委員會）開始調查Melissa公司的奇怪金流，但於同年11月，她突然在晨跑後失蹤了。

11日當天，警察上門突襲並展開金融相關調查，搜查了她的錢財和所有珠寶，但隔日Melissa卻再也沒有回家。隔年2月，海灘上發現了一隻穿著運動鞋的腐爛的腳，經DNA鑑定後確認是Melissa的腳，而至2023年5月25日，驗屍官又再度表示，目前所擁有的證據仍無法證明她是如何死亡。

據當局調查，Melissa持有一份人壽保險單，其中包括自殺保險，並且她多年來也反覆提及過自殺的想法，故警方還未能排除自殺的可能性，而也有人認為，她也許只是切了一隻腳逃亡了，並過上富裕的幸福生活，不過直到現在，Melissa失蹤之謎還未被正式破解。

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