【愛傳媒游毓蘭專欄】有六都刑大偵查隊隊長告訴我，自己隊上只有八名人力，質詢警政署，周幼偉警政委員告訴我六都刑大的偵查隊要三、四十人才能運作，可見目前的人力是如何的不足！

現在又有勤休新制、又有疫情後詐騙案的大量爆發、更有各部會要警察去辦的業務、公文，刑警人力缺少問題雪上加霜、一直無解，周警政委員最後告訴說，我們現在缺額三百多名刑警，真的只有缺額這麼少嗎？

法務部提出為打詐四年補充六百人的計畫，行政院正在更新打詐國家隊1.5版，為何警政署不能利用這個機會，伺機提出爭取人力？警政署對各地方警察機關刑警缺額，以及如何面對勤修新制造成人力不足，到底有沒有掌握？

新成立的數發部對於協助基層員警簡化工作上，毫無貢獻，耗費這麼多預算，尸位素餐，看到詐騙氾濫，卻全靠血汗刑警硬撐，難過。

作者為立委、前警大教授

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