台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍港都打造高雄林皇宮，光是土地年租金就高達3500萬元，豪華宴會廳、高檔buffet是一大噱頭，開幕之初，時任高雄市長的陳菊還親臨剪綵，但近日卻傳出員工欠薪爭議，高檔百匯自助餐也收攤，改成娃娃機撐場，員工還爆料餐廳的環境髒亂，有蟑螂老鼠橫行，衛生局都已介入稽查。

台中林酒店、台中林皇宮花園、高雄林皇宮是林酒店系列企業，以喜慶宴客、住房與自助百匯為主要的收入來源，其中高雄林皇宮主打宴會廳與自助百匯，營運面積近萬坪，有童話故事氛圍的婚宴廳，還有挑高7米、擁有超大顯示屏的會議廳，加上交通便利，也成為包括婚宴聚餐、團體聚會、選舉造勢等活動的場址首選。

近年受到新冠疫情衝擊，餐飲旅宿業一片哀嚎聲，高雄林皇宮也不例外，業績呈現雪崩式下滑，除了傳出積欠員工薪資外，主打的人均消費破千元的高檔buffet在4月初也黯然收攤，1樓偌大的用餐空間，一半改由自家經營的港式飲茶百匯進駐，吃到飽的收費僅原來的6成左右，另外一半空間則擺放了約百台的夾娃娃機，琳瑯滿目相當壯觀，跟原本氣派宴會廳的形象有點格格不入。

高雄林皇宮主打的「森林百匯」自助餐buffet退場後，有一半空間擺設近百台夾娃娃機，氛圍格格不入。（圖／報系資料照）

同樣是高檔buffet，為何台中林酒店、林皇宮仍持續經營，高雄林皇宮卻黯然收攤？據傳是受到疫情影響，加上相關餐飲業在高雄競爭激烈，業者經過評估後才轉型，但據本刊調查，主要的原因可能與員工薪資爭議相同，都出在內部管理這個環節。

據知情人士透露，高雄林皇宮主打的「森林百匯」自助餐buffet有5大廳、12區共800席座位，號稱八大菜系數百種菜色，龍蝦、天使紅蝦、生蠔、龍膽石斑等高檔海鮮食材供應，看似五花八門，但其實公司有「系統」管控限制數量，高檔食材比較像是「噱頭」，若消費者取用頻繁，很快就會不夠，得推遲上菜速度因應，有時就會讓專程而來的食客「吃了個寂寞」，網路也開始出現負面評價。

知情人士說，相關問題反應後高層仍強調以「系統」管理，沒有具體改善作法，反而是「解決」提出問題的人，「森林百匯」自助餐buffet開業以來，就更換了不下10個品牌長，後場人員也是來來去去，但業績仍舊沒有太大起色，最後才更換為營運成本較低的港點百匯，為了提高坪效，又引進夾娃娃機，希望能吸引親子或年輕族群上門消費。

有知情人士爆料林皇宮內部環境衛生堪慮，其實在2019年曾發生老鼠跑入用餐區，當時衛生局就上門稽查要求改善。（圖／翻攝照片，CTWant合成）

有內部員工爆料，環境衛生其實也有隱憂，呈現在消費者面前的部分光鮮亮麗，但員工所處的環境則相對惡劣，廁所竟沒有一間是能夠正常使用，堵塞不說甚至連門都沒有，相當離譜，由於回收場就在地下1樓，因此不時見到蟑螂、老鼠橫行，之前就傳出用餐時老鼠亂竄，嚇得消費者驚聲尖叫，有民眾「空手抓鼠」才平息，事後還遭到衛生局稽查要求改善，但迄今仍有此問題。

對此高雄林皇宮副總經理劉正凡表示，由於林皇宮附近就是凹子底公園，附近多為空地，老鼠及蟑螂等容易從管路或通道進入餐廳，平時都會放置捕鼠器捕捉，內部的衛生管理也持續進行並改善，應該沒有太大疑慮；至於「森林百匯」改成港點吃到飽，消費者若有原來已購買的餐券，仍能折抵使用，權益不受影響。

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