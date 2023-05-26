美國陸續與日、韓確立「核保護傘」，對於美國是否會將台灣納入？外交部長吳釗燮日前稱，我們與有相同訴求的好朋友之間有所溝通，但討論內容不適合公開說明。前海軍艦長黃征輝表示，台灣「不可能」受到核攻擊，所以核保護傘有什麼意義。

黃征輝25日在中天新聞《Cti Talk》節目中表示，吳釗燮稱有跟美國討論到把台灣納入「核保護傘」，「核保護傘」是一個很大的項目，若是美國跟你說，你出事一定幫你，這所謂的「幫」是指口頭聲援，還是出錢出力，有不同等級，光是名詞就會讓人產生很多幻想。

黃征輝指出，核保護傘，就好像我們有核彈保護，但是核彈所有權是誰？還有發射權是誰？有可能交到台北的手上嗎？所有權一定是在美國手上。

黃征輝接著表示，「核保護傘」的意思是，美國保證，如果這個國家受到核子攻擊，美國會使用核彈去報復發射核彈的國家，就是反攻擊。但是台灣根本不可能受到核攻擊，難道北韓會發射一顆核彈來攻擊我們，怎麼可能？還有北京怎麼可能會以核彈攻擊台灣，這個前提完全不存在，那麼核保護傘有什麼意義。

黃征輝舉例表示，好比你向某人借錢，某人說沒問題，若是明天台北要下雪，就借錢給你，所以這個前提根本永遠不可能發生，也就等於告訴你，根本不會借你錢，所以吳釗燮所講的「核保護傘」是假議題。

此外，依《中國時報》26日報導，美方過往討論核保護傘，都由軍方對接，而非外交部，但國防部長邱國正25日被問到相關問題時，淡淡表示「我不知道」，強調沒有任何訊息，等同否認吳釗燮說法。 此言也被外界視為形同打臉吳釗燮。