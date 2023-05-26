國際級餐飲評鑑組織Opinionated about Dining（簡稱OAD）本周公布最新2023年亞洲區餐廳排名，在全亞洲入選的150間餐廳當中，台灣共有8家餐廳入榜，分別是第11名的「Logy」、第37名的 「RAW」、第41名的「Mume」、第48的「JL STUDIO」、第105名的「晶華軒」，第106名的「Akame」、第110名的 「Liberte」及第140名的「頤宮」。

8家餐廳中僅「晶華軒」和「Akame」尚未在《米其林指南》中摘星，其它6家入榜餐廳都是米其林星餐廳。此一結果顯示，台灣餐飲美食發展的多元性與國際化，已日漸受到國際各項餐飲評鑑的肯定。

對於「晶華軒」首度入選即得到肯定，並為台灣中餐廳最高排名，晶華酒店董事總經理吳偉正感謝OAD的肯定與推薦，並表示「晶華軒」會持續精益求精，為國內外喜愛美食的饕客們，展現頂級的服務與非凡的廚藝。

Opinionated about Dining（簡稱OAD）是由美國美食家Steve Plotnicki創建於2013年的美食評鑑平台，成立的宗旨是要為「狂熱的美食愛好這發聲，每個人都可以在此分享自己所喜愛的餐飲體驗」，不同於米其林指南或是亞洲50大的評選方式，OAD是集結全球線上線下超過6,000位美食愛好者，其中有國際餐飲界資深美食評論家、饕客，並在網站上公開招募如人氣部落客和Foodie吃貨加入評審陣容。比起米其林匿名密探評審員，OAD較偏重以意見領袖為導向。

OAD是依據20多萬筆用餐經驗，整合評選出來的國際美食指南，評選範圍包括日本、亞洲、歐洲與北美地區，其中還會細分出經典、傳統與小餐館等不同取向的榜單。

拿下台灣中餐廳第一的「晶華軒」，是以道地粵菜見長，餐廳靈魂人物鄔海明廚藝總監擁有超過30年的料理經驗，先後於香港利苑集團、新加坡及泰國的翡翠餐飲集團、澳門金沙酒店等地擔任要職，2013年還曾帶領日本大阪麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店的「香桃」粵菜餐廳獲得了米其林一星的榮耀，遊走各地的廚藝生涯讓他能透過粵菜的烹調技法、彰顯各地食材的特色。

晶華軒的菜餚都除了傳遞廣東菜的經典滋味外，也肩負著發揚台灣在地食材特色的任務，餐廳裡煲湯用的水是來自宜蘭頭城金面山的地底天然湧泉，純淨甘甜的水質，讓食材精華的滋味更加清晰。鄔主廚也會帶領團隊於台灣各地尋找好食材，包括彰化的蘆花雞、嘉義大林黑鵝、屏東的胭脂鴿、苗栗大湖老薑、台南鮮蠔等，品嘗美食的同時，更能感受到一種與在地人文風土相互鏈結的情感。