據了解，正隆在台灣、越南工紙原紙外銷客戶占比，分別高達30％、20％。面對全球淨零轉型趨勢，正隆為台灣首家導入智能產銷的紙業，提高減碳效益。

除了歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）將徵收碳稅，美國版碳關稅「清淨競爭法案」（CCA）草案已完成二讀，一旦通過，也將於2025年徵收碳稅，課徵範圍包括美國當地產製及其他國家進口的產品。美國是台灣出口最大市場之一，預期對台灣出口製造商的影響深遠。

正隆總座張清標表示，碳排放是全球性課題，減碳之路需要整個產業鏈一起打團體戰。正隆去年底籌備「工業用紙產業碳中和聯盟」，邀集大全紙業、大曄紙器、吉林紙器、台灣栗田、台灣荒川化學、巨一紙器、正太科技、正能紙器、玉宗公司、宇竑彩印、冠和企業、晟陽公司、偉益紙器、群邦機械、群穎紙業、萬事興實業、慶峰機械、鶴壽紙器等20家上下游關鍵夥伴參與。

因應國內將在明年徵收碳費，正隆已領先同業啟動全集團生產線的減排管理政策，並早於2008年取得台灣首張碳權交易資格、2010年再取得台灣首張家紙產品碳足跡標籤。

以正隆為首的低碳產業生態系，將於今年10月底前完成包含正隆后里廠等21家紙廠落實碳盤查、節能診斷，輔導3家企業完成組織碳盤查、4家企業達成產品碳足跡盤查，將減碳實務經驗擴散至整體造紙產業鏈，形成淨零生態系，超前布局產業碳管理能力。