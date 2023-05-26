台中一名人夫去年11月凌晨返家時，目睹妻子與70多歲的男子老王（化名）共處一室，且老王還僅穿著一條內褲坐在床上，經調閱行車紀錄器，他還發現2人互以「小老婆」、「老公」自稱，在車上大聊性愛經驗，怒向2人提告求償百萬；但2人均否認，老王更聲稱，人妻長期受到漠視想要出家，他才會好心提供幫助；法官認為2人行為已侵害人夫配偶權，判2人須連帶賠償20萬元。

據判決書指出，人夫主張，去年11月23日凌晨返家時，他驚見僅著內衣褲的老王（化名）坐在臥房內之床上，妻子辯稱對方是住在苗栗的友人，當天才至家中，因老王具有榮民身分、配鏡有優惠，因此邀其一同前往配鏡。

事後他檢視車輛行車紀錄器，發現22日晚間妻子即開車將老王載回家，2人在車上相互以「小老婆」、「老公」自稱，陳述雙方過往性愛經驗，並討論當晚要在家裡發生性關係，並於他離開住處後，討論他是否有聽到聲響，應如何圓謊等，可見2人曾發生性行為，人夫指控妻子與老王多次發生性行為，於車上調情、接吻，並於對話中對他百般嘲諷羞辱，已侵害他的配偶權，造成其精神痛苦，怒向2人提告求償100萬元。

法庭審理時，人妻否認有侵害丈夫配偶權，聲稱車子是她單獨使用，丈夫私下窺聞她與老王的對話，有妨害他人秘密之行為，該等證據是否具備證據能力仍有疑慮，況且「丈夫沒有給我生活費，不斷脅迫我離婚，放棄所有權益，我跟他已經難以生活」。

老王則辯稱，如果他當晚在人妻家過夜，人夫一定會知道，且人妻長期受到丈夫漠視，之前想要出家，在無助之下跟他討論，「我已經70幾歲可以提供幫助」。

法官認為人妻與老王均為有配偶之人，理應避免共處一室，更遑論老王下身僅穿著內褲於深夜與人妻在家中臥室單獨共處，顯已逾越男女結交普通朋友等一般社交行為之正常往來程度，堪認2人間非僅止於通常友人間之交往、互動。

再者，法官勘驗2人對話內容，發現2人互以「小老婆」、「老公」自稱，並有互傾愛意、調情、討論性事等，儼然是以親密愛人關係自居，因此認為2人行為已侵害人夫配偶權，判2人須連帶賠償20萬元。