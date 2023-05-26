歐洲線的英、法、瑞士等國家，疫後更受旅客青睞與嚮往，鳳凰「金牌特務-愛爾蘭巨人.北高地.英國全覽16天」限定團前10名第2人減1萬元。暑假正值薰衣草季，限定出發日加碼安排前往薰衣草有機農場，漫步幸福花田。而優美如畫的「瑞士名峰景觀火車10天」及「瑞士阿爾卑斯峰雲會12天（五大名峰）」皆有限定團前10名第2人減6,000的魅力折扣。

可躺在床上看極光的「極光玻璃屋」閃亮登場，鳳凰「幸福極光-北歐破冰船.帝王蟹10天」安排入住2晚極光屋，出發日在2023年1~3月的最佳極光季節以及12月28日唯一跨年團，限定團前10名第2人減1萬元，熱門路線，務必把握。報名義大利、奧捷等歐洲指定行程前往度蜜月的客人，每對新人再折2,600元，讓許多因疫情耽誤蜜月的新人，可以在更省荷包的預算內到歐洲浪漫圓夢。

每年9月中到10月中，是最佳的加拿大楓葉季節，機位原本就極搶手，疫後更是一位難求，「加東多彩楓情12天（三大賞楓區）」及「為您楓狂-美加東白山森林13天」黃金席位在旅展期間享第2人減6,000元，想楓狂擁抱楓葉王國的朋友，動作一定要快。

鳳凰「澳洲黃金海岸.豪華露營活力Young9天」限定團第2人減4,000元，豪華帳棚內配有私人衛浴等設施，體驗在葡萄園、森林湖泊環抱中入眠。「土耳其愛琴海風華番紅花13天（五星9晚）」，超值64,900起，旅展限定團再享第2人減1萬元。目前土耳其、埃及、摩洛哥秋冬季、含跨年及農曆年的行程皆已開賣。

國人超愛的日本線，鳳凰暑假限定團小孩不佔床減1萬元，包含「東京FUN暑假5天」兩大迪士尼玩翻天、「關西四都FUN暑假5天」暢遊環球影城、「北海道FUN暑假5天」徜徉富良野花田、旭山動物園，還有「九州FUN暑假」豪斯登堡行程及自然野生動物園；而價格親民的韓國「好漾首爾米其林-樂天樂園.樂天塔.塗鴉秀5天」旅展限定團第2人減3,000元。玩樂高、住樂高的「新馬FUN暑假-樂高酒店、環球影城+樂高水陸雙樂園、大紅花5天」暑假小孩不佔床減1萬元，除了暢玩新加坡環球影城、馬來樂高水上陸上雙樂園全包，還安排入住樂高樂園酒店及大紅花海上度假村。另外，美西環球影城有全新的超級瑪利歐登場，限定團優惠中。

鳳凰推並推出稀有高端行程「絕美南極登陸特別企劃之旅」，精心包裝17天、19天、21天的探索登陸計劃，安排搭乘法國頂級郵輪品牌龐洛郵輪星輝號，標榜此為探索南極的最佳船型噸位，特別聘請中文探險隊員隨團，鳳凰並安排旅客「全程入住陽台艙等級」，安心的獨立空調，並全船提供免費WIFI，船上還可享受法國廚神美食，2024年11月出發，旅展期間獨享每人減5萬元，有南極夢的人，可把握機會實現夢想。