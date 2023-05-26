半導體大廠輝達搭上人工智慧（AI）熱潮，財測亮眼，今天股價漲逾24%，市值1兆美元俱樂部近在眼前。台積電美國存託憑證（ADR）買盤同樣旺盛，終場大漲12%。

輝達（NVIDIA）昨天盤後公布上季獲利與營收優於市場預期，本季營收預測更比華爾街預期高逾一半。法人紛紛調高輝達目標價，刺激投資人大舉敲進，今天股價漲幅接近24.4%，收在歷史新高379.8美元，公司市值逾9400億美元。

輝達股價創2016年以來最大單日漲幅，市值暴增，買盤如延續下去，可望加入蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet及亞馬遜（Amazon.com）行列，成為最新一家市值達1兆美元的美國上市公司，也將是半導體產業首例。

電動車大廠特斯拉（Tesla）與臉書（Facebook）母公司Meta曾進入市值1兆美元俱樂部，但隨著股價回檔雙雙退出。

今天美股主要指數走勢分歧，道瓊工業指數終場小跌0.1%。在輝達加持下，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數分別漲近0.9%、1.7%，費城半導體指數漲幅更達6.8%。

除輝達、台積電ADR外，超微（AMD）股價漲逾11%，博通（Broadcom）與應用材料（Applied Materials）漲幅都超過7%。老牌半導體股英特爾（Intel）股價重挫5.5%。

今天大漲前，輝達年初以來股價就已翻倍，一掃去年科技股隨聯邦準備理事會（Fed）積極升息而慘遭拋售的陰影。在人工智慧應用帶動圖形處理器（GPU）需求下，輝達預測本季營收約110億美元，年增64%，遠高於華爾街分析師預估值71.5億美元。

成立30年的輝達由台裔執行長黃仁勳領軍，推出的高效能晶片滿足日益增加的電腦運算需求，是聊天機器人ChatGPT助長人工智慧題材的寵兒之一。

半導體產業正面臨庫存消化挑戰，但須斯罕那金融集團（SFG）分析師報告提到，ChatGPT應用帶動晶片訂單激增，有如新一波「淘金熱」，輝達正在販售淘金所需十字鎬和鏟子。