日本長野縣中野市25日下午，驚傳1名男子手持長刀和霰彈槍攻擊民眾，到場警察也遭到開槍襲擊身亡。兇嫌後來逃進一處民宅藏匿，與警方對峙一夜，最後在凌晨4時半遭到拘捕。在場人士指出，兇嫌是中野市議會議長青木正道的兒子。

警方後續在該民宅外發現一具老婦人的屍體，明顯已經死亡，不排除與兇嫌有關，實際身分仍有待調查。整起事件共釀成4人死亡，其中包括2名員警殉職。

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