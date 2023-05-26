今、明兩天受高壓環流影響，各地暖熱如夏，東半部有局部短暫陣雨，周日起至下周四（5／28至6／1）受強颱瑪娃外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，雨勢強度將視颱風位置而定；氣象專家吳德榮指出，瑪娃創「今年地表各大洋最強」紀錄，路徑仍有不確定性，離台灣越近，威脅越大。

中央氣象局指出，今天台灣附近環境是東南風，各地多雲到晴，西半部高溫約31至33度，東半部29、30度，南部近山區溫度還會更高；迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部午後熱對流作用，南部山區有局部大雨機率。

周日隨著颱風接近，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，越晚降雨機率越高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，瑪娃今、明兩天強度仍處顛峯，預測偏西轉西北西，再轉偏北進行，第4、5天不確定範圍擴大、移速減慢。最新歐洲模式模擬顯示，瑪娃的系集平均路徑約在4天後（30日）接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉。

吳德榮指出，下周一至周四颱風在巴士海峽迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；不過各地受影響的程度，仍與瑪娃動態密切相關，需隨時留意。