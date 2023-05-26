#MIAvsBOS INJURY UPDATE: Gabe Vincent (left ankle sprain) has been ruled out of tonight's Game 5 vs the Celtics. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 25, 2023

東區冠軍賽第5戰，熱火帶著3勝1負的優勢返回賽爾提克主場，不過根據球隊官方消息，熱火後衛文森特（Gabe Vincent）因為左腳踝扭傷，確定無法在G5出戰。

文森特是近兩年來熱火的重要輪替，本季例行賽後半段打上先發位置，繳出9.4分、2.5助攻雖算不上優異，但熱火在季後賽先後折損希洛（Tyler Herro）、歐拉迪波（Victor Oladipo）等後衛，文森特身背更多壓力的情況下逆勢而上，季後賽得分13.1衝破雙位數，僅次於吉米巴特勒（Jimmy Butler）29.9分、阿德巴約（Bam Adebayo）17.6分。

東冠G4末節，文森特在爭搶籃板時不慎扭傷腳踝，G5確定無法上陣，原就人手短缺的熱火後衛陣容再添不幸消息。不過季後賽首戰就遭遇手指骨折的希洛，據熱火記者威爾曼索（Will Manso）發布的影片，可以看到希洛已經拆掉手指上的繃帶，參與賽前的投籃練習，若熱火持續邁進，希洛有望在總冠軍賽回歸。

另一方面，據《The Athletic》報導，綠衫軍替補後衛布羅格登（Malcolm Brogdon）傳出右手肘部分肌腱撕裂，從次輪開始就一直帶傷上陣，也影響了在場上的身手，近兩戰交手熱火，布羅格登場均出賽時間下滑到不及20分鐘，一共只得到2分。