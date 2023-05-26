傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，檢調25日展開第3波偵查行動。台北地檢署指揮調查局北機站、台北市及桃園市調查處兵分24路搜索，檢調針對im.B媒合投資的95％假債權部分，約談陳姓多位原始債權人、im.B負責管帳的女協理顏妙真共計15名被告到案，檢方訊後聲押禁見im.B處長陳振中，陳姓5名原始債權人各以100至200萬元交保，顏妙真等9名員工各以3至100萬元交保、1人請回。

其中顏妙真在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時，就被約談到案，遭檢方諭令30萬元交保，並限制住居、出境、出海。檢方昨訊後認為顏女是im.B母公司金隆科技公司的「帳房」，負責公司金流，涉嫌重大，但無羈押必要，再諭令顏女加保60萬元。另5名原始債權人中，潘姓債權人因籌不出100萬元交保金，檢方苦等4小時後，改諭令限制住居。

檢調發現，im.B負責人曾國緯(本名曾耀鋒)到案後坦承im.B的95％債權是假的，是重複將債權上架，實際上不存在借款人，投資人匯款進原始債權人帳戶，透過以「前金補後金」的龐氏騙局運作吸金。

檢調為查明im.B媒合投資標的債權真實性，除約談陳姓等多名原始債權人外，並二度約談顏女到案說明。另檢調還一併約談台灣金隆科技公司客服、行政人員及相關幹部查證案情。

檢調調查，具四海幫背景的曾嫌父親曾明祥2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌女友張淑芬以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。

檢調估計，im.B吸金多達25億元，逾5000人被害，該公司負責人曾嫌與父親曾明祥父子、女友張淑芬多人均已到案，其中曾嫌父子、張女及im.B財務主管潘志亮4人已被羈押禁見。