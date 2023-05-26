一名網友好奇詢問，新冠肺炎爆發初期，很多人不能出國玩，就轉而在國內露營與爬山，結果邊境開放以後，露營和爬山的人減少許多，讓原PO好奇這2款活動是不是退流行了，引起網友討論，兩派人吵翻。

一名網友昨天在PTT發文分享，記得前2年因為新冠疫情和邊境管理，大家無法出國旅遊，因此都轉往國內休閒為主，其中又以爬山和露營為大宗，有些人甚至每個月都會去露營，但邊境開放以後，卻觀察到大家的IG限時動態都轉往國外跑，爬山和露營的人少超級多，是不是已經退流行了？

貼文引起網友討論，「退很多了，現在能出國玩，誰還跟你爬山」、「露營和爬山已經不夠潮，曬出國才能吸引眼球」、「有稍微退一點，畢竟夏天也要到了，以後會有更少人玩」、「租個露營場地跟國外住旅館差不多價格，怎麼選大家都知道吧？」

不過也有網友表示，根本就沒有退流行，只是少了愛PO文的網帥、網美來湊咖，真正喜歡的人還是超愛，很多知名的露營場地都已經預訂到明年了。「上周去露營還是滿滿的人潮」、「還是有很多家長帶小孩去露營」、「好的露營場地都排到明年了，你說退潮？」、「露營退潮？營地都搶到明年去了還搶不到」。