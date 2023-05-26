金管會統計，截至3月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.79％、增0.04個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.49％、月增0.29個百分點。中小企業平均逾放比0.25％、月減0.01個百分點。

銀行局主秘侯立洋分析，首季國銀對中小企業放款減少主要有3因素，除了前2月銀行營業天數較少外，主要是升息影響企業借款意願，以及部分中小企業周轉金貸款到期還款後，選擇未動用借款額度。

對於今年國銀對中小企業放款的新增目標，金管會自去年的3600億元略升至3800億元，尚待行政院審核拍板。侯立洋指出，國銀對中小企業放款餘額3月已稍微回升，今年力拚達標仍有機會，後續將持續觀察。

首季對中小企業新增放款較多的前5大國銀，為北富銀132.03億元、永豐銀90.62億元、台新銀78.07億元、國泰世華銀54.96億元、合庫50.41億元。減少較多的前5大國銀為臺銀233.6億元、一銀180.56億元、華銀90.26億元、彰銀55.74億元、臺企銀49.63億元。