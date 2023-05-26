正隆及早洞察氣候變遷風險，早在2005年便取得全球首張ISO14064-1溫室氣體盤查證書開始，領先同業啟動全集團生產線的減排管理政策，並於2008年取得台灣首張碳權交易資格、2010年再取得台灣首張家紙產品碳足跡標籤。

近年來，面對全球淨零轉型趨勢，正隆對內積極推動低碳智慧造紙，成為台灣首家導入智能產銷的紙業公司，提高減碳效益之餘，也以永續製造推升客戶滿意度。對外則不吝將減碳實務經驗分享給上下游產業鏈，已連3年辦理ESG供應商大會。

「正隆1+N碳管理示範團隊」透過分享正隆減碳經驗，結合引進傳閔工程、綠色生產力基金會、環境會計協會三大專業顧問團隊的輔導量能，循序協助碳中和聯盟夥伴導入節能減碳相關措施、建構碳管理知識、盤點基線排放，超前布局產業碳管理能力。

正隆指出，藉由6～8月辦理3場大型教育訓練課程，碳管理示範團隊將率先協助20家參與廠商，建立碳盤查、產品碳足跡、節能改善等專業知識，養成40位具碳管理訓練合格證明的種子人才。

另外，包括正隆后里廠在內，正隆將於10月底前完成21家企業落實碳盤查、節能診斷，輔導3家企業完成組織碳盤查、4家企業達成產品碳足跡盤查，確保由正隆供應鏈製造的低碳工紙，在國際減碳趨勢下持續成為全球大廠的優先選擇。

正隆總經理張清標表示，碳排放是全球性課題，減碳之路需要整體產業鏈一起打團體戰。正隆去年底即積極籌備「工業用紙產業碳中和聯盟」，邀集20家上下游關鍵夥伴參與，實踐以正隆為首的低碳產業生態系。