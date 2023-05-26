台南晶英酒店初夏全新企劃將音樂獨有的療癒魅力帶進生活，推出標榜史上最舒壓「晶曲KTV」，每月一日，將白天上班的壓力留到晚上隨著LIVE BAND的演唱一同宣洩，力邀身經百戰的「貳樓．伴」及「Party i樂團」分別擔任6月7日及7月12日特別嘉賓，不必煩惱點歌，橫跨三世代華語金曲自動放送，南臺灣首場百人KTV包廂，將於晚間7點半熱力開唱，現場提供休閒小點及飲品，每人只要550元，還能加購牛肉麵、水餃等K歌必點美食。

台南晶英酒店表示，「晶曲KTV」精選八零至九零年代膾炙人口的暢銷金曲，首首「不敗神曲」輕鬆勾起大家青春回憶，首場於6月7日登場的樂團為「貳樓．伴」，主打不插電民謠風格，簡單清新且不失活潑與歡樂氣氛，展現多元的音樂風貌。7月12日則邀請台南在地知名的「Party i樂團」，成員們擁有超過十年深厚的歌唱功力，跨足舞曲、搖滾等多領域曲風，讓狂放派聽眾體內的腎上腺素直奔最高點。此外，現場也特別安排互動橋段，入場前聽眾先選出心中專屬情歌並放進投票箱，在活動尾聲由樂團揭曉並獻唱獲得最高票的經典華語金曲，與觀眾一起用力嘶吼、唱到燒聲，共度狂熱的夜晚。

為打造百人KTV歡唱包廂，台南晶英特別挑選挑高六米、全場無樑柱設計的大型宴會廳場地，歌手厚實的嗓音搭配絕佳的聲光效果，讓人陶醉其中，除了免費供應休閒小點及飲品，現場也特別提供五款K歌必吃美食加購服務，包含台南晶英人氣麵食府城紅燒牛肉麵、主廚特製私房幽靈炒飯、皮薄餡滿晶曲招牌水餃、鹹香入味綜合滷味盤以及酥香多汁的炸物拼盤等，在聽覺及味覺的雙重夾擊下，盡情享受這股勢不可擋的魔幻力量。

台南晶英全新企劃「晶曲KTV」每場單人售價550元，若想與三五好友狂歡，可以選擇六人揪團歡唱價2,999元。飯店也替有選擇困難的粉絲解決煩惱，推出同時預訂兩場的兩廂情願價每位999元。爸媽也可以帶著小寶貝一同認識金曲流行史，六歲以下免費入場，七歲至十二歲每位280元，一場沒有年齡限制的音樂盛宴，即日起在台南晶英酒店選物平台〈晶好購〉開放報名。