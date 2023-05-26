近日有媒體批露一份最新民調，民進黨主席賴清德以28%的支持度在2024總統選戰領跑，新北市長侯友宜24%居次，民眾黨主席柯文哲22%墊底；該民調還顯示，藍營的支持度有略為下滑的趨勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉不解，藍白兩陣營通常有互補性，結果侯友宜的支持度是跑到未表態，這點是相當奇怪的；吳還強調，侯友宜民調只要拉到三成五，就可以很好的整合柯文哲了。

吳子嘉25日接受《中評社》訪問時指出，侯友宜被中國國民黨徵召後，結果《聯合報》最新民調卻出現下滑趨勢，這個結果是有點奇怪的，因為侯變化的部份是轉移到不表態，但理論上侯跟柯文哲的支持度應該是連動的，國民黨和民眾黨具有互補性，反而是綠營是在走自己的路線。吳強調，觀察侯友宜從5/20到現在的表現，民調應該是不會下滑的，且賴清德本人從5/20當天都出手開始攻擊侯友宜，營造藍綠對決的氣氛，目的很明顯就是為了邊緣柯文哲。

該報導指出，藍綠陣營到選前的盤算，就是要讓民眾黨邊緣化，因為這樣才會讓柯文哲民調下滑，柯陣營只有空氣票，組織票數量不多。吳子嘉認為，柯文哲手上握有淺綠、淺藍票，但實質上是「藍大於綠」，只要操作邊緣化柯得當，對賴、侯兩邊都有好處。

吳子嘉強調，柯文哲的民調想要突破三成相當困難，應該及早思考自己的後續出路，是要「當「副總統」好？還是當陽春黨主席好」？吳接著指出，由於柯文哲很務實，只要侯友宜民調拉升到三成五，而柯文哲又出現低迷的狀態，國民黨和柯就很好談。吳提到，柯既沒有錢，又沒有組織，所以是被整合的一方，「若民進黨爭氣、國民黨內部整合成功，柯民調就會下滑。」