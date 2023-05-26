信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，整合都更改建常見一樓店面、頂樓頂加，有這些狀況都會增加整合時的難度，加上所有權人的數量越多，住戶意見多整合曠日廢時，因此開發商還是會優先選擇精華區、土地容積率高、近捷運、透天或平房等產品優先，而先前的危老改建潮，關鍵也都是所有權人狀況越單純越有利整合改建。

有些精華區路段從整合到改建時間難以預期，除非進度很確定的改建案外，多數店面還是會正常經營使用，但有些可能要投入較多經費裝潢的業種，就會擔心經營時不知道甚麼時候要搬遷，不見得會選擇類似店面，但也有房東就降低租金，在都更改建前較低價出租。

此次揭露的信維市場店面，面積僅5.8坪，月租3.8萬元，由於是小店面，換算單坪租金較高，達每坪6545元，租金單價是大安區今年目前的最高價，該店面由一般餐飲業承租，周邊一整條巷子幾乎都是做平價的民生餐飲業為主。

信維大樓是北市22處整建住宅之一，歷經50年發展，居住人口增加產生使用空間與公共設施不足問題，加上實質生活環境窳陋，一度有人稱為「九龍寨城」，信維市場產權複雜、所有權人數眾多（面積達3,391平方公尺，私有所有權人504人），B1、1F共145戶攤商，2F~6F共490戶住宅，近年政府一直希望可以協助辦理都更。