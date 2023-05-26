鳳凰股價自10日起轉強，在兩岸觀光有望逐步解凍、TTE台北旅展今日將登場等題材助攻下，近日上攻力道明顯轉強，23日起連拉3根漲停，25日成交量更暴衝2.27倍、創下5.83萬張的單日新高紀錄，累計近12日漲幅已達58.8％。

由於鳳凰近6個交易日累積收盤價漲幅達35.32％，且25日成交量達近60個交易日平均成交量的13.24倍、周轉率達79.07％，鳳凰再度遭證交所列入公布注意股票，為16日以來五度入列，公司應規定公布相關財務資訊。

鳳凰公布2023年4月自結合併營收1.61億元，月增達32.11％、年增達16.56倍，創近38月高點。歸屬母公司稅後淨利約1000萬元，較去年同期虧損約503萬元大幅轉盈，每股盈餘0.14元。

累計鳳凰前4月自結合併營收5.13億元、年增達15.54倍，為近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利約1900萬元，較去年同期虧損約100萬元大幅轉盈，每股盈餘0.02元。

鳳凰首季營業利益0.34億元，本業終止連11虧，惟因投資海外基金贖回時程遞延，於業外全額提列預期信用及減損帳面價值減損，拖累歸屬母公司稅後虧損0.08億元，每股虧損0.12元。在出國需求持續復甦、且一次性影響因素排除下，帶動4月及前4月同步轉虧為盈。

展望後市，鳳凰指出，目前航班供給量持續回升，且航空公司加碼新開航點，市場預期下半年營運更旺，有助旅遊業營運超越疫前表現。而台灣團客赴陸解禁露曙光，公司過去赴陸旅遊團營收約貢獻15％，若能在7月前重啟，可望顯著挹注暑期旺季效益。