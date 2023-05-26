2024總統大選，國民黨參選人、新北市長侯友宜該如何擴展南部票源，引發關注。對此，國民黨高雄市議員邱于軒認為，只要多接觸，侯友宜在高雄的接受度會很高，且侯友宜的哥哥侯明鋒是乳癌權威教授、前高醫院長，幫助過很多高雄人，他對侯友宜在高雄會有很大的助益。

邱于軒今(26)日接受《中評社》訪問時指出，侯友宜雖對高雄政壇較不熟悉，但侯明鋒將成侯友宜的最佳助選員。邱于軒進一步提到，侯明鋒在高雄人脈非常廣且知名度高，行醫時也幫助過很多人，這對侯友宜是很大的助益。

邱于軒認為，侯友宜在高雄會有很高的接受度，若接下來安排更多中南部的行程，建立與民眾的連結，對接下來大選會更好，且侯友宜很熱情，不擔心侯友宜在南部會難融入。

侯友宜獲徵召後，明(27)日將首度到高雄參加活動，下午先到高市黨部與議員、立委參選人座談，晚上到岡山出席網路節目《董事長開講》，當天出席者包括節目主持人「美麗島電子報」董事長吳子嘉、馬千惠、錢怡君及國民黨台北市立委參選人徐巧芯、爭取國民黨不分區立委提名的謝龍介等人將一同現身。