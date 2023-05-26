今年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，引發各界聲浪，行政院人事行政總核定2024年政府行政機關辦公日曆表，只有除夕前一天（2月8日）適逢星期四，調整為放假日，於2月17日（星期六）補班；不少公司遇到補班日都讓員工直接放假，等於今年多了6天假，對於明年只剩下1天補班日，哀號「硬是少放五天假」。

2024年總放假日數為115天，其中3天以上連續假期共4個，分別為開國紀念日（3天）、農曆春節假期（7天）、兒童節及民族掃墓節（4天）及端午節（3天）。

明年假表曝光後引發網友討論，有網友在批踢踢表示「今年連假天數放得很爽，過年屌放10天連假，但伴隨的是比較多的補班，結果被靠北，好啦現在明年減少補班，年假10天變7天，到時候連假放不夠爽，484又要靠北了」、「現在最新是靠北要連假不補班」。

許多科技業遇到補班日都直接放假，一名網友表示「今年補班6天，我跟朋友的公司都不用上班，等於多了6天假，結果明年補班只剩1天，硬是少放5天假，真的好扯，可以不要這樣亂改嗎？」

其他人則留言「正所謂既得利益者」、「公司補班不扣假算是福利」、「我就是衰的那種」、「離職可以無條件休息」，也有人無奈表示「怎樣都要被罵欸！」