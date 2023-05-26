新北市政府石碇區公所前區長李浩榕、工務課技士黃志仁、永定里里長王金洞等人涉嫌在4年承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，利用職務機會，收受廠商賄賂，洩漏標案底價，護航廠商得標，涉嫌圖利、洩密、貪汙及違反《政府採購法》等罪嫌，檢調25日兵分12路搜索、約談李、黃、王及涉案廠商共17人到案。檢方訊後諭令以李浩榕、黃志仁及李姓業者3人涉貪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見、里長王金洞及廠商共 11人各以3萬至20萬元交保，另3人請回。

其中涉案廠商豐億營造公司負責人盧叡瀚、宏瑋事業公司負責人莊瑞宏、高盛公司職員張信啟3人各5萬元交保；名進營造工程公司負責人謝根林、高盛職員王文輝、廠商潘俊佑，石碇區永定里里長王金洞、石碇區豐田里前里長黃種奇5人各10萬元交保、技工黃志仁妻子劉秋梓20萬元交保。

調查局新北市處獲報，新北市石碇區前區長李浩榕、工務課技士黃志仁、永定里里長王金洞等人涉嫌於2018年至2022年間，承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，年年勾結特定廠商，洩漏標案底價，護航廠商以不法手段得標，事後收受賄賂。

檢調認為，李、黃及王等人涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款違背職務收賄、第6條第1項第4款圖利、《刑法》第132條第1項洩密、《貪汙治罪條例》第11條第1項違背職務行賄、《政府採購法》第87條第3項詐術投標等罪嫌。

台北地檢署25日指揮調查局新北市調查處兵分12路搜索，約談李男17人到案，李男收賄金額仍待釐清。