井琪表示，探討談綠色商機，仍不能忽略淨零的急迫性，世界前百大城市貢獻全球一半GDP，但消耗了三分之二的能源、產生75%溫室氣體排放，因此以城市驅動國家，落實2050淨零路徑刻不容緩。

在國際淨零趨勢推動之下，美國、歐盟等已開發經濟體的碳排放已趨平穩，甚至下降，而台灣的人均碳排高於歐盟、大陸；台灣碳排占比前三為工業48.74%，運輸14.17%、能源14.05%。井琪指出，不論是從減碳淨零、或是拓展商機的角度，都要從占比高的領域著手才會產生良好效益。

井琪提出「低碳營運」、「綠運輸」、「能源轉型」三大綠色資通訊淨零商機，在工業方面，可運用科技進行能源管理、碳管理，提高能源使用效率，導入智慧綠建築，實現「低碳營運」；運輸方面透過，而能源普及電動汽車、增加城市綠色基礎建設韌性、電池資源循環等作為來建立「綠運輸」；能源面向則可透過增加再生能源穩定度、加快停復電速度相關技術、提高能源使用效率相關技術、強化儲能系統整合能力來進行「能源轉型」。

井琪表示，遠傳淨零策略涵蓋節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳，並加入全球再生能源倡議RE100，承諾將在2040年達到全公司100%使用再生能源的目標，2048年達成100%淨零排放，以科技和行動深耕ESG。