累計中租-KY前4月自結合併營收310.08億元、年增達15.62％，改寫同期新高。不過，歸屬母公司稅後淨利91.01億元、年減3.33％，每股盈餘5.75元，仍雙創同期次高。

中租-KY表示，4月獲利月減達19.87％，主因3月業外中國大陸認列較多稅務利益，墊高比較基期。觀察前4月三大主要營運地區獲利概況，僅中國大陸維持成長、年增4％，台灣為年減2％、東協則年減6％。

中租-KY先前法說時表示，雖受利息成本及延滯率增加影響，首季獲利較去年同期略減，但合併應收款成長表現符合預期。展望後市，公司將密切關注延滯率變化，全年應收款成長目標不變，為兩岸均成長10～15％、東協成長15～20％。

中租-KY 24日股東常會通過2022年財報及盈餘分派案，決議普通股配息6.4元、配股0.2元，合計派利6.6元。展望後市，集團將聚焦深化「亞太卓越財務金融公司」、完善產品市場策略、促進數位轉型、ESG融入經營策略等4大營運方針，續拚營運成長。