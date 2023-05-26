巴西國會近日試圖架空環境部對農村環境和國家水利資源管控，破壞巴西在氣候問題上的承諾措施，專家分析，可能影響巴西融入國際的戰略，加深與歐盟達成貿易協議的難度。

巴西環保署和巴西石油公司（Petrobrás）最近因亞馬遜河口附近探勘油礦環境許可條件一事鬧得不可開交，國會亦以經濟開發之名，有意架空環境部的權力，遭到環境部長席瓦（Marina Silva）嚴厲譴責，說巴西正在開倒車。

巴西新聞網站UOL專欄作家查德（Jamil Chade）表示，如果巴西在氣候問題上的立場出現轉變，與歐盟達成貿易協議將更加困難，向亞馬遜基金或雙邊合作認捐的資源也可能受到影響，或受到外國夥伴的質疑。

席瓦作為環境部長的地位受到動搖，從外國的角度，當針對巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府的承諾進行對話時，這已被視為需要考慮的一個因素。

魯拉政府之前一再表示希望於8月主辦亞馬遜峰會，並在2025年主辦聯合國氣候大會，但最近幾天的事件引發外交官和外國政府的警告。

查德指出，巴西立場改變，與歐洲的貿易協議將首當其衝受影響。上屆總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與歐盟在2019年簽署了解備忘錄，但要達成最終協議，歐洲國家團體要求巴西政府提出願意處理森林砍伐問題的證明。波索納洛的無動於衷，讓雙邊談判陷入僵局。

今年初魯拉上任後，公開承諾對巴西環境問題進行深層改革，但布魯塞爾在4月提案要求巴西做出超出「巴黎協定」的新承諾，巴西與歐洲國家再次出現摩擦。巴西外交部抗議該提案不能成為新談判的基礎，因為魯拉政府已經致力處理環境保護和森林砍伐等問題。

查德評估，如果國會通過削弱國家處理環境問題的能力，巴西與歐洲國家談判時將站不住腳，與歐盟的貿易協議將無疾而終。

歐洲議會議員卡瓦齊尼（Anna Cavazzini）指出，保護巴西森林和原住民權利是歐盟的優先事項，森林保護是歐盟與南方共同市場（Mercosur）之間可能締結貿易協議的強制性先決條件；如果巴西國會真的架空環境部的權力，將嚴重威脅原住民領地的權力。

巴西生物學家里特爾（Carlos Rittl）指出，歐洲國家正密切注意巴西國會的動向，並警告「任何開倒車的作法都可能讓貿易協議談判半途夭折」。（編輯：馮昭）