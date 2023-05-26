一般常見的水龍頭不是感應式，就是要用手打開水龍頭，一名網友分享，意外發現一款「用腳踩出水」的水龍頭，引起網友熱烈討論，使用過的網友認證說，真的超級好用，很想把家裡面的水龍頭通通改成這款。另有內行網友則說，這款水龍頭在食品工廠或是醫院都很常見。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享，用手感應出水的水龍頭很常見，但是用腳踩出水的水龍頭倒是第一次見到。從照片中可見，一個洗手檯前方的鏡子與水龍頭上面都貼著小公告「腳踩出水更方便，不用動手更安心」。

照片吸引7千多人朝聖，不少網友留言討論，「踩住持續出水，感覺蠻不錯的感應式，我的手都在跟水柱跳恰恰」、「這個設計蠻好的」、「可以擺脫感應式的，有時候泡泡要沖很久才沖的乾淨，手還要一直在那邊揮」、「第一次看到好神奇」、「這很棒欸，連自己家裡都想裝」、「我還想把自家廚房改成腳踩出水」。

另有許多內行網友表示，腳踩式水龍頭常用在食品工廠或是醫院裡面。「醫院，食品業很常見，避免二次污染喔」、「醫院都是，診間裡的洗手台都是這樣」、「腳踏式我用過一次，不明白為什麼腳踏式的沒有普及，超討厭感應式的，不是常常壞掉，就是反應遲緩」、「醫院很常見」。