根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，湖人「小皇帝」詹姆斯在過去幾個月都帶著右腳肌腱撕裂傷勢打球，很有可能需要動手術治療右腳，屆時可能讓他休養兩個月左右時間，不過應可趕上下個球季開打，「我完全預估他將出戰下個球季！」

「詹姆斯本季所打出的數據與表現是空前的，除了打破歷史最高得分紀錄，他更率領湖人從開季2勝10敗到闖進西區冠軍賽，」查拉尼亞表示，「但他過去幾個月都帶右腳肌腱傷勢打球，他很可能接受腳部手術休兵兩個月，以便讓他的腳在今年休兵期恢復健康。」

至於詹姆斯在西區冠軍賽G4賽後提到自己可能退役，查拉尼亞認為，任何時候當你38歲了，且打完生涯第20個球季，下季開始就要39歲，任何人都會考慮未來，「只因為這是詹姆斯首次提起退役話題，才讓人們大吃一驚，也讓他身邊的人感到驚訝。」

不過查拉尼亞認定詹姆斯將會出戰下個球季，畢竟他還想跟大兒子布朗尼同隊打球，「每當他回家陪伴小孩，小孩都可替他帶來活力，布朗尼將去南加大打球，也將於8月前往歐洲巡迴比賽，我想詹姆斯都會參與，觀看小孩打球與陪伴身邊，將替他的新球季注入更多動力。」