以講評棒球走紅的YouTuber「台南Josh」，去年1月底傳出遭前妻Amber家暴，新家被砸爛，牆壁上更是到處被寫上「死媽寶」等字語，事情鬧得沸沸揚揚，最後兩人也不歡而散。台南Josh昨（25）日晚間透露，在法院調解過程中，調解委員不斷以「夫妻吵架難免嘛，我也被我老婆打過啊」等語說教，讓他感到非常不舒服，氣到想當場走人。

「今天去法院調解，遇到一個讓我很傻眼的調解委員」，台南Josh昨（25）日晚間在臉書發文指出，在調解過程中委員一聽到是家暴案件就說，「唉呀，我也是律師啦，我們都知道家暴的條件很容易成立」，此話一出讓台南Josh感到非常不舒服，「你還沒搞清楚狀況就預設家暴事件都沒什麼大不了的？到底在講什麼東西？」。

台南Josh透露，他後來也告訴委員自己在事件中有受傷，住處也遭到嚴重破壞，沒想到對方竟回說「夫妻吵架難免嘛，我也被我老婆打過啊，家裡的東西也有被破壞過，我都沒有還手喔，你要跟對方結婚，要經營婚姻關係就是這樣嘛」。

對此，台南Josh坦言，「我聽了好氣，直接跟調解委員說你這個講法是不對的，為什麼會認為要經營婚姻關係，被打或是東西被破壞都是要忍受的？」，當下也氣到想起身離開現場。

台南Josh表示，該調解委員的言論跟語氣讓他感到很不舒服，「他一直都是一種你也有錯，你太小題大作的那種感覺。我沒有想到法院的調解委員，甚至他本身還是律師，竟然對於家庭暴力或是說親密關係暴力有這麼輕視的態度」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「可以私訊我哪個律師嗎？我先設個黑名單」、「應該給他們看影片才知道沒他們想的那麼簡單」、「調解委員會就是這樣，根本就亂調解，不分是非」、「調解委員只關心自己的調解成功率而已，根本不關心調解的事情本身」、「傳統價值>法治專業」、「這個社會，無論是家暴還是性侵，男性的受害者往往不夠被重視，這是作為男性最大的缺點」、「糟糕到不行，根本在檢討被害者，Josh可以試著祝他一輩子家庭和樂」。