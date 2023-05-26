一名自稱是國軍愛國者飛彈連的士官，在大陸社群網站「B站」（bilibili）與大陸網友討論，要癱瘓一個飛彈連，必須要先攻擊發電車等言論恐涉洩密。軍方發現後主動調查，政治作戰局長楊安在立院備詢時承認，發文者為飛彈連退役士官。但內容未涉及核心機密。但楊安強調，「該退役士官若有任何動作，我們會立即採取下一步。」

民進黨立委林靜儀質詢時爆料，有自稱是國軍愛國者飛彈部隊的士官，在中國社群平台「B站」（bilibili）發文提到，要癱瘓一個愛國者連，要看是否在野外，若在野外要摧毀它的發電機或雷達，因為發電機供應電源給車廂跟雷達；但如果是營區內的愛國者連，只摧毀發電機沒用，因為營區內都有發電機可以發電，林靜儀懷疑該位士官涉嫌洩密。

國防部政治作戰局長楊安答詢時表示，國防部有掌握此訊息，經查證後，確認該位士官發文內容，均屬公開資訊及個人觀點，未涉及核心機密，未來將針對現役、離退官兵加強反情報教育。

但是楊安話鋒一轉強硬提到，「國軍平常跟國安單位有建構聯防機制，這名退役官兵接下來如果有任何動作，我們一定會採取下一步動作」。