「最美性學博士」許藍方去年捲入婚外情，遭元配提告判賠50萬，由於不滿元配與週刊稱她傳私密照給男方，提告妨礙名譽，最後獲檢方不起訴處分；對此，網紅陳沂怒斥許藍方當小三罪證確鑿，卻反告元配妨害名譽，接著嘲諷：「性愛博士94敢」。

陳沂表示當小三沒什麼，畢竟在愛情裡不被愛的就是第三者，接著指出侯佩岑母親林月雲說過「萬般皆是命，半點不由人」，卻周旋在已婚富豪間，明知是錯誤行為，行徑卻依舊囂張，無非就是欠罵，而許藍方最可惡之處，就是當小三罪證確鑿，卻反告週刊和元配「妨害名譽」，讓她忍不住狂酸：「性愛博士94敢，就跟曾格爾當小三還要推動侵害配偶權的修法一樣」。

雖然許藍方捲入婚外情風波，不過事業似乎不受影響，工作邀約依舊不斷，讓陳沂狂酸：「台灣社會真是充滿真善美，愛與包容啊」；對此，網友紛紛回應：「討厭這種做錯事還很大聲的人，更討厭腦粉喊加油，根本變相鼓勵犯罪」、「看到她就討厭，覺得怎可以還跟貴族世家一樣 ，一直上節目」、「這社會就是要有無恥之心才能生存」。

許藍方日前遭律師李怡貞狠酸「吃爛肉」，讓她不甘示弱發6點聲明反擊，未料再度引發戰火，遭李怡貞反嗆是「比較高尚的小三」，認為她在檯面上裝可憐，檯面下卻囂張猖狂，尤其事發後還頻上通告，不外乎就是求關注。