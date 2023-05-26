小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。GPU大廠輝達（NVIDIA）在算力需求激勵下，第一季財報繳出亮眼成績單，第二季營收預估將季增五成。輝達指出，跨類型的客戶對生成式AI應用與建置相當積極，公司已擴大供應鏈下單以確保第二季與下半年供給量能。和碩董事長童子賢25日指出，繪圖式晶片廠商訂單接不完。

受到輝達AI訂單大噴發，除了台積電4～7奈米訂單大舉回籠外，組裝廠緯創、緯穎及技嘉，散熱模組的奇鋐、雙鴻，PCB上下游及載板台光電、金像電、欣興，電源供應鏈台達電全數受惠。

【1】AI接單大爆發 半導體拐點到

科技業者表示，從輝達本次財報及財測展望，絲毫感受不出半導體寒風，擴大供應鏈下單，為台廠迎來春燕。其中，晶圓代工先進製程不二人選，便是台積電！據傳目前5奈米製程重返滿載，訂單滿至年底，也帶動7奈米產能開始緊俏，法人樂觀預估，輝達有望擠下AMD成為台積電第二大客戶，營收占比上看15％以上，相較台積電前次法說下修財測，下半年能夠看到台積電重新上修營收。

【2】童子賢：繪圖晶片廠 生意接不完

生成式AI成為近期科技業主流話題，和碩董事長童子賢25日指出，生成式AI與繪圖晶片都是採用偏微分的運算方式，因此繪圖晶片廠商變得非常熱門，剛好可以交給NVIDIA（輝達）這樣的公司來做，繪圖式晶片廠商訂單接不完。

【3】輝達執行長 黃仁勳：AI正經歷iPhone時刻

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日在上季（截至4月底止）財報電話會議上表示，AI市場正經歷所謂的「iPhone時刻」。如同當年初代iPhone問世時，各方技術成熟帶領全球進入智慧型手機時代，如今AI技術成熟也創造新一波商機，而輝達將從中受惠。

【4】6/1大限危機未除 美債評遭惠譽列負面觀察名單

國際信評機構惠譽（Fitch）24日將美國AAA頂級信評列入負面觀察名單之中，凸顯美國朝野對於債限議題皆採取「邊緣策略」，已令該國經濟面臨違約風險。儘管眾院議長麥卡錫強調，不會以任何形式恐嚇市場，但目前共和黨團與白宮的協商仍陷膠著。

【5】美6月暫停升息？ 鷹鴿沒定論

根據美國聯準會（Fed）24日發布的5月決策會議紀錄指出，決策官員雖在5月會議一致通過調高利率，不過針對6月是否再度升息的看法，卻陷入分歧。

會議紀錄指出，官員對於是否必須進一步升息已經變得不太確定（less certain），原因在於經濟風險已攀升。