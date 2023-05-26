民進黨政府推的《公職人員選舉罷免法》修正草案中，規定洗錢定讞將褫奪參政權，該法今（26）日將送往立院三讀。前總統陳水扁因為兒子、前高雄市議員陳致中洗錢一案，多次對該修法表達不滿。陳臉書最新撰文，稱民進黨立法院總召柯建銘為幫副總統賴清德選舉而違背憲法，自己要為此「死諫」，引發網友熱議。更有支持表示，「民進黨的核心價值被糟蹋成這樣，非常痛心。」

陳水扁以《死諫參政權唯一死罪二條一大復活》為題，表示自己昨日參加完凱達格蘭基金會18週年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜，結果看到柯建銘為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，且就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過，此舉顯有違憲重大爭議，但仍然決定開民主倒車。

對於民進黨，陳水扁更轟，「忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，不應昧著法律人的良心良知，『死諫』將是哀莫大於心死的無奈吶喊。凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」

陳水扁喊出死諫後，不少支持者前來打氣加油，留言「阿扁總統請再想想別的辦法，民進黨的核心價值被這些垃圾糟蹋成這樣，非常痛心」、「現在的民進黨只不過是斂財工具的外殼罷了」、「戳破民進黨的真面目」、「請總統務必保重，千萬別做出讓他們開心的事。我們等著看他們的下場」、「阿扁總統加油」、「阿扁總統你才是真的良心，請為台灣繼續奮鬥」、「你還看不清這些披著民進黨外皮的垃圾嗎？」、「小英、老柯都是無血無淚既得利益者，鬥爭阿扁至死方修」。

不過也有人持不同看法，稱「民進黨的貪污犯、罪人，要不是民進黨，你早就要以死謝罪，有修恥心早該入監」、「可憐之人必有可恨之事」、「真為國家者不應以私害公」、「還不快點回去關一關」、「建請法務部將陳水扁再抓回去繼續關，陳致中必須讓他服完刑期，讓陳致中終身不得再參選，斷其政治後路」、「不要鬧」。