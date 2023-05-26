抽新股好康又來啦，汽電共生廠台汽電近期申請上市增資，將於今（26日）開放申購，每股承銷價為30.31元，對比昨（25日）收盤價51.9元，抽到一張等於現賺逾2萬。

台汽電於26至30日開放公開申購，承銷張數為8500張，抽籤日落在6月1日，撥券日則為6月9日，台汽電承銷價30.31元，若幸運中籤，可現賺21590元，報酬率達71.2%。

觀察近期公開申購的股票，廣錠中籤率0.44%，南俊國際中籤率0.27%，聯寶中籤率更低只有0.24%，雖掀起投資人抽籤熱潮，但要非常幸運才有機會中獎。