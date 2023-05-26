隨著湖人在西區冠軍賽慘遭金塊橫掃出局，接下來就要面臨不少球員續約問題，根據《Yahoo Sports》記者費許26日爆料，在今年季後賽表現出色的湖人日籍前鋒八村壘，他的團隊預計開出4年6000萬美元的續約報價，不過湖人恐怕很難繼續留住薛洛德。

八村壘是在今年交易截止日前，從巫師被交易到湖人，原先他在巫師的提前續約談判，巫師開出的平均年薪大約1200萬美元，不過隨著他在今年季後賽打出精彩替補表現，甚至在西區冠軍賽G4站上先發，八村壘的經紀團隊預計開出4年6000萬美元報價。

反觀薛洛德連續兩個球季的薪資都低於市場價值，讓他應該很想加盟其他球隊尋求更優渥的薪資回報，除非湖人可以說服他接受450萬美元的雙年特例，那麼湖人可在2024-25年球季提供薛洛德4年5800萬美元的續約條件，問題是湖人會這樣做嗎？

至於今年季後賽表現不穩定，甚至一度跌到替補角色的羅素，已經直接衝擊到他的市場價值，除非湖人想要保持陣容靈活性，提出2年4000萬美元或許比較接近他的當前身價，不過當前傳出都是湖人考慮放棄羅素的負面消息，也讓他繼續待在湖人打球機率偏低。