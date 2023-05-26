中華電董事長郭水義表示，ESG永續發展是中華電的無悔投入，「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業」也是當初上任揭示的三大願景之一，中華電積極響應國際倡議與國內淨零轉型政策，宣布加入全球再生能源倡議RE100，邁向永續未來另一里程碑。後續也將持續善用核心專業、技術、資源、能力與特色，與各界先進和供應鏈夥伴攜手合作，具體承諾並努力邁向淨零排放。

在「使用再生能源」方面，中華電採取自建與外購雙軸並進的作法，截至2022年，已自建太陽光電案場總共55處、裝置容量超過4.5MWp，2023年預計將再增加10.23MWp；在採購再生能源方面，中華電信除了已簽訂包含太陽光電與風力發電再生能源採購合約，每年預計轉供電超過6200萬度外，同時也正著手簽訂CPPA企業購電長期合約，逐年再提高再生能源使用比例，具體落實加入RE100的企業承諾。

郭水義強調，RE100領導人Sam Kimminsh曾表示，中華電在2040年要實現100％再生能源的承諾，顯示出其在能源轉型方面的領導地位，而RE100的成員們皆代表著一股積極變革的強大力量。因此，中華電設定2030年較2020年碳排放減半、IDC機房全面使用再生能源，2050年前達成全面淨零排放目標。此次更透過正式加入RE100，具體承諾2040年達到全公司100%使用再生能源。