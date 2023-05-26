周四收盤，道瓊指數跌35.27點或0.11%，收32,764.65點。標普500指數漲36.04點或0.88%，收4,151.28點。那斯達克指數漲213.93點或1.71%，收12,698.09點。費城半導體指數漲212.63點或6.81%，收3,336.72點。

今年以來，標普500指數上漲約8%，那斯達克指數擺脫去年的頹勢後，今年來已強彈逾30%。

標普500指數11大類股漲跌互見。科技股大漲4.45%，漲幅最大；其次為通訊服務類股僅小漲0.43%，兩個板塊差距之大，凸顯出周四由科技股獨挑大樑的氣勢。

受原油價格重挫打擊，標普能源股跌1.89%，表現最疲弱。

輝達大漲逾24%，收在379.80美元，創下歷史新高，市值逼近1兆美元。這家全球身價最高的晶片製造商本季營收預測比市場預期高出50%，並表示正在增加其AI晶片的供應量，以滿足大幅成長的需求。根據Refintiv數據，輝達成交量逼近600億美元，占標普500指數成分股全日成交總額約五分之一。

重量級AI概念股微軟和Alphabet Inc分別上漲3.9%和2.1%。超微（AMD）漲約11%，美光（Micron Technology Inc）漲4.6%，博通（Broadcom）漲逾7%。

被認為在這場AI競賽落後的英特爾下挫5.5%，給道瓊指數帶來壓力。

至於備受矚目的債限協商，據路透社報導，知情人士透露拜登總統和共和黨籍眾議院議長麥卡錫在周四接近達成協議，雙方在「自由裁量支出」（discretionary spending）方面僅相差700億美元。

反映市場的不確定性，兩年期公債殖利率站上3月以來新高。此前評級機構惠譽和DBRS Morningstar將美國信評列入可能降級的「負面」觀察。

美國交易所成交量放大，總計達到108億股，過去20日均量為105億股。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.4：1。