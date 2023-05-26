近年來，產品碳足跡備受關注，產品第三類環境宣告(Environmental Product Declaration; EPD)是基於產品生命周期之特性，依據ISO 14025標準(產品環境標誌與宣告)提供消費者量化且可比較之環境績效結果。新普科技子公司兆普公司，於2022年制定「鋰離子二次電池組產品類別規則EPD-PCR」做為產業通用的計算基準，同時完成BBU模組(Backup Battery Unit)第三類環境宣告，成為全球首例BBU通過第三方EPD查證案例。

新普科表示，2021年新普永續元年啟航，積極布局ESG管理議題，2021年向SBTi(Science Based Targets initiative, SBTi)提交減碳承諾書，2022年9月遞交SBTi目標申請，2023年5月通過減碳目標審查，設定目標在2030年範疇1和2的絕對溫室氣體排放量較2020年基準年降低51%，範疇3「購買商品與服務」項目的絕對溫室氣體排放量減少25%，新普科技透過溫室氣體盤查，由上而下，穩扎穩打，完成設定階段減碳目標(near-term)，也為新普科技朝向2050年淨零目標打好基礎。

科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)是由聯合國全球盟約及國際減碳倡議組織CDP等單位共同發起，為響應《巴黎氣候協定》目標，藉由科學方法計算在特定公司的合理減碳額度；全球目前有超過2700家公司通過SBTi，其中新普科技為全球第一家通過目標審查的電池模組製造公司。

在國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)的表現方面，新普科技於2022年獲評碳揭露B等級，依CDP指出，B級評分企業表示具備能力管理氣候變遷所帶來的衝擊，同時，CDP公布2022年度供應鏈議合評價(Supplier Engagement Rating；SER)結果，獲評「A-」級，顯示新普科技在減碳管理努力與行動成果雙雙受國際評比肯定。

展望未來，新普科技持續展開減碳方案、落實減碳目標，包括導入ISO 50001能源管理系統、裝置太陽能板自發自用、簽訂再生能源購電合約等；也將攜手供應商夥伴發揮影響力，一同響應減碳，建立永續共榮價值鏈。