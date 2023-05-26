金針花當網美！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區近年成為熱門賞花景點，今年母親節期間湧入大批遊客，參山國家風景區管理處於虎山巖金針花園區設置攝影機，今天開始直播，讓遊客可隨時掌握花況。

參山處在彰化花壇虎山巖金針花園區設置攝影機，直播園區花況。（陳姓遊客提供／孫英哲彰化傳真）

參山處在彰化花壇虎山巖入口處及山坡上各設置一組攝影機，分別是往山坡上拍，另一支則往下拍下園區，可拍到日出及夕陽，遊客要掌握虎山巖花況，可連接到直播網址。

陳姓遊客表示，有攝影機直播對遊客來說可以方便規畫遊程，真的很好，而且有攝影機在拍，還可以嚇阻少數遊客為拍照而踩踏金針花草的行為。

花壇虎山巖金針花經過母親節期間的高峰期後，目前園區花開約剩三成多，地主預估6月初會有第二波花開期，屆時花況約可持續到7月，園區歡迎遊客把握時間賞花，並到虎山巖參香禮佛。

彰化花壇虎山巖金針花園區雖腹地不大，但動線規畫得宜，園區還雙免，即免門票、免費停車費，而且虎山巖寺方還為園區遊客投保意外險，讓民眾到該地旅遊更有保障，因此吸引越來越多的遊客造訪。

虎山巖寺寺方表示，對於到金針花園區遊玩的遊客，園區都有投保意外險，由虎山巖寺方負擔投保費用，遊客不用出錢。該意外險受傷最高理賠2百萬元，若不幸死亡則有1千萬元的保障；此外，園區周遭規劃3處停車場，合計有超過200個停車位，遊覽車專屬車位也有14個。