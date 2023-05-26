大陸商務部網站26日消息，大陸商務部部長王文濤當地時間25日在赴美國參加亞太經合會議（APEC）貿易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多。雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了坦誠、專業、建設性的交流。

王文濤指出，中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。雙方同意建立溝通管道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。

王文濤和雷蒙多會晤後，他還將與美國貿易代表戴琪會談，並出席在底特律舉行的APEC部長級會議。

美國之音報導，王文濤5月22日在上海會見上海美國商會以及強生、3M、陶氏、默克、霍尼韋爾等美資企業代表，聽取美資企業在中國大陸經營情況以及對中國大陸優化營商環境的意見建議，對美資企業代表信心喊話，強調中國大陸堅定不移推進高水準對外開放，並提出要把吸引外資放在更加重要的位置。