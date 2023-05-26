談到營養素補充，很多人的認知是「女性需補鐵、男性著重鋅」，不過營養師彭逸珊指出，根據調查，男性在維生素E、鈣質、鎂、膳食纖維和維生素B2攝取不足。其中像是缺乏維生素B2，可能造成口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎等；若缺乏維生素E，可能會導致肌肉無力、溶血性貧血等情形。
彭逸珊在個人臉書專頁發文，說明男性營養素相關知識。她表示，雖營養素短期缺乏不會有明顯感受，但等到有狀況出現時卻不一定可以補救。她並分享，男性最缺的5大營養素，及該從哪些食物獲得：
1、維生素E
幫助抗氧化、減少自由基產生、增進皮膚與血球健康，缺乏可能會導致肌肉無力、溶血性貧血等情形。食物來源如，酪梨、橄欖油、杏仁、波菜。
2、鈣質
與骨骼健康、凝血功能、肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性有關，缺乏可能會有骨質疏鬆、抽筋、心情煩躁、指甲脆弱等問題。食物來源如，鮮奶、小魚乾、黑芝麻、莧菜、豆乾。
3、鎂
有助維持醣類正常代謝、心臟/肌肉及神經的正常功能，缺乏可能會有容易睡不著、心情憂鬱、容易疲勞、記憶力下降等狀況。食物來源如，腰果、波菜、香蕉、鮭魚。
4、膳食纖維
促進腸胃蠕動、幫助糞便排出，缺乏可能會造成便秘、增加憩室炎與大腸癌風險。食物來源如，蔬菜、水果、未精緻穀類。
5、維生素B2
幫助維持能量正常代謝、維持皮膚健康，缺乏可能造成口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎與畏光情形等。食物來源如，鮮乳、未精緻穀類、肉類、綠色蔬菜等。
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