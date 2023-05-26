知名直播主連千毅2019年在高雄爆出「直播主之亂」，昨(25日)最高法院駁回上訴，以組織犯罪等罪判囚7年，另易科罰金部分判刑1年，全案定讞。不過他昨照常在臉書分享與朋友合影，感慨出社會後所有的交情就像一張悠遊卡，要不時儲值、做好人際關係，以備不時之需，更直言「好友就是要不爲了利益，彼此關心」。

連千毅和外型甜美、身材火辣的「真人娜美」石帕玉結婚多年，育有兩個兒子，去年他曬出牽兒子到學校註冊的照片，形容該處外語小學擁有「英國劍橋大學的師資」，並直言最重視孩子語言能力，期盼未來孩子可以到國外喝洋墨水，攻讀整形外科，「照我的規劃走，他能少奮鬥15年！能減少失敗的機會」。

連千毅發文。（圖／翻攝自連千毅臉書）

近期，連千毅才表示要和娜美補辦婚禮，希望彌補另一半沒婚宴的遺憾和儀式感，未料，因3年前的直播主之亂被告上法庭，據知，連千毅一審及二審因涉及主持犯罪組織、成年人教唆少年非法持有槍枝罪判刑7年，而對於強制、剝奪他人行動自由、毀損等罪另外判1年徒刑，得易科罰金，昨最高法院確認駁回，全案定讞，且已通知檢方啟動防逃機制。

對此，連千毅雖未對判決多回應，昨則分享和好友「峰哥」的合影，表示知道對方之前住院特別來關切，並強調朋友之間就是要不講利益，雪中送炭，有錢沒錢不重要，平時就要儲值人脈、友情這張「悠遊卡」，「你儲值越多的人情、做好更深的人際關係！在未來，你早晚用的上的！」