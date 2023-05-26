砂石車衝入台北港護城河剩「車尾露出」駕駛無生命跡象

新北市八里今早發生砂石車落河意外，有輛砂石車在今日早上8時14分許駛經商港路、商港五路交叉路口時，竟直接衝進台北港護城河裡，新北市消防局獲報後趕緊派員救援，當早8時39分救起年約60歲的砂石車司機時，駕駛已失去生命徵象，後續緊急送往淡水馬偕醫院急救，詳細肇事原因仍有待釐清。

據了解，該名駕駛起初在路口停紅燈，但當燈號轉為綠燈時還一度靜止未動，直到後方車輛按鳴喇叭提醒後才向前行駛，沒想到竟一路往河道開去直到整車落入河中，不過後續詳細肇事原因仍有待警方釐清。

砂石車衝入八里港護城河剩「車尾露出」，駕駛無生命跡象。(消防局提供)