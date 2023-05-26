新光投信量化投資部協理袁永騰表示，繼前一波全球移動互聯網興起迄今，預估從2023年起，由人工智慧及高速運算帶來的新浪潮，將助漲全球半導體產業自2024年起恢復成長，而全球AI晶片之王的NVIDIA(輝達)受惠ChatGPT帶動AI新一輪應用風潮，從2023年以來自5月24日止，股價大漲109%，同時，NVIDIA盤後發布最新財務報告與展望，第二季預估營收將達110億美元，遠高於華爾街分析師平均預期的72億美元，更帶動盤後股價大漲近25%。

袁永騰強調，這波生成式AI襲捲全球，生成式AI背後提供算力GPU的NVIDIA，受惠於AI大型語言模型方興未艾，在未來不同多元AI模組需求帶動下，全球半導體產業將迎來兩大結構性趨勢：高速運算、和人工智慧，而台灣半導體產業中，不僅有像台積電的NVIDIA概念股受惠，未來新一波AI成長動能，還有來自AI伺服器、AI晶片設計等，相關AI的基礎設施，都需仰賴台灣半導體供應鏈支援。

過去電子業常說「一顆蘋果救台鏈」，袁永騰預估，從2023年開始，一顆AI晶片吃全球，意即「誰得台灣半導體，誰擁天下AI商機」，投資人若想掌握未來生成式AI的10年一遇行情，袁永騰建議，可以透過複委託或海外開戶直接投資美股或台股相關ADR外；若是僅有台股帳戶，則可以選擇以下兩類方式布局：

一、選擇投信發行，且NVIDIA佔比較高的海外ETF：例如：富邦未來車(00895，持股輝達26%)，國泰智能電動車(00893，持股輝達15%)，搭上這波AI列車。

二、從台灣半導體供應鏈角度出發，挑選台股NVIDIA概念股中，最直接受惠的是護國神山台積電，國內持有台積電比重最高的台股ETF來看，就屬新光台灣半導體30 ETF(00904，持有台積電30.37%)最高，另外，該檔ETF成份股中，亦持有其他台股AI四大天王(台積電、創意、世芯與智原達36%)，等於是一檔最具AI題材特色的台灣半導體ETF。

袁永騰強調，透過布局半導體ETF，投資人不用再望千元高價股而興嘆，意即小小投資金額，可以享受未來股價長線成長動能，同時，ETF透過多檔成份股多元分散且每季動態調整配置，投資人可以參與下一波半導體產業景氣成長機會，免除選股焦慮，是小資族或追求半導體息利雙收的投資人，值得長期持有的台股ETF標配優選。