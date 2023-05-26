凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇表示，觀察第二季，受惠 AI伺服器能見度高，NVIDIA公布優於預期的財報數字，並給予下一季度優於市場預期50％的季營收展望，進一步帶動台股具備相關題材的權值股上漲，因此，儘管市場面臨中美兩大市場消費需求未見明顯復甦，外銷訂單連8黑等因素影響，台股評價及獲利預估仍有一定程度支撐。而凱基優選高股息30拜追蹤的「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」之賜，透過高股息、高品質、低波動的「兩高一低」選股機制，得以選出足以避開潛藏下跌風險、擁有穩健息收保護下檔，又具備健全財務體質能在景氣恢復時率先受惠的績優成分股。

隨著台股進入除權息旺季，高股息ETF想必又會吸引投資人關注，顏良宇表示，凱基優選高股息30（00915）6月即將迎來掛牌以來第二次配息，憑藉每年兩次定審為成分股汰弱留強，以及一年4次的配息設計，投資人不妨考慮參與凱基優選高股息30的除息行情，為自己打造上有攻下有守的資產配置。