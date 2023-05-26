前洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez），本季轉戰同城對手大都會，迎接職業生涯第9個賽季，只不過短短上陣3場比賽，今（26日）大都會選擇將桑契斯擺進DFA名單，結束6天的大聯盟之旅。

桑契斯2度入選大聯盟明星賽，生涯轟出154支全壘打，效力洋基的7年當中，曾有2個賽季繳出至少30轟，此後便找不回打擊爆發力，2022年季前桑契斯被交易到美中球隊雙城，去年出賽128場，打出.205/.282/.377的打擊三圍，有16轟以及61分打點。

本季以小聯盟約加入巨人，桑契斯在3A的打擊率僅2成出頭，在苦無登上大聯盟機會後跳出合約，大都會隨即簽下他，並在20日拉上大聯盟，擔任年輕捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）的替補，桑契斯本季6個打數中敲出1安，打擊率1成67、1分打點，吞下3次三振。

尼多（Tomas Nido）從10天傷兵名單回歸，桑契斯的位置由他來取代，但尼多本季至今的打擊成績也是慘不忍睹，OPS值（整體攻擊指數）僅.266，另一捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）還需要一段時間才能復出。而大都會有7天的時間，可以選擇將桑契斯交易，或是將他釋出。